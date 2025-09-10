https://ria.ru/20250910/nepal-2040896227.html

В Непале задержали 26 заключенных, сбежавших из тюрьмы

В Непале задержали 26 заключенных, сбежавших из тюрьмы - РИА Новости, 10.09.2025

В Непале задержали 26 заключенных, сбежавших из тюрьмы

Армия Непала повторно задержала 26 заключенных из тюрьмы округа Даделдхура, сбежавших ранее на фоне антиправительственных беспорядков, последовавших за запретом РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T12:29:00+03:00

2025-09-10T12:29:00+03:00

2025-09-10T12:29:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0f497568d211e306edc78345a5c4e1e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия Непала повторно задержала 26 заключенных из тюрьмы округа Даделдхура, сбежавших ранее на фоне антиправительственных беспорядков, последовавших за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub. "В провинции Судурпаштин 26 заключённых, сбежавших из тюрьмы района Даделдхура, были повторно задержаны", - пишет портал. Кроме того, отмечается, что несмотря на масштабное развертывание армии и других силовых структур после широкомасштабных разрушений во вторник, случаи мародерства и преступной деятельности продолжаются по всей столице Непала и в нескольких районах. Власти заявили об усилении контроля по всей стране. По данным армии, все виновные в различных инцидентах в ходе беспорядков будут привлечены к ответственности, пишет портал. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале