В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 10.09.2025
12:21 10.09.2025
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 10.09.2025
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках
Большинство пострадавших в антиправительственных беспорядках в Непале, доставленных в понедельник в одну из больниц, выписаны, двое находятся в критическом... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пострадавших в антиправительственных беспорядках в Непале, доставленных в понедельник в одну из больниц, выписаны, двое находятся в критическом состоянии, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на администрацию больницы. "Большинство пострадавших в протесте... в понедельник, которые были доставлены в Национальный травматологический центр для лечения, уже выписаны из больницы после улучшения их состояния здоровья", - пишет издание. По данным администрации, состояние здоровья двух пациентов по-прежнему критическое, и они находятся под интенсивной терапией. Отмечается, что в больнице в настоящее время находится 51 пострадавший, восемь из них получают интенсивную терапию. Всего в Национальный травматологический центр был доставлен 161 пострадавший, говорится в сообщении. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках

Большинство из более 160 пострадавших на протестах в Непале выписали из больницы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пострадавших в антиправительственных беспорядках в Непале, доставленных в понедельник в одну из больниц, выписаны, двое находятся в критическом состоянии, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на администрацию больницы.
"Большинство пострадавших в протесте... в понедельник, которые были доставлены в Национальный травматологический центр для лечения, уже выписаны из больницы после улучшения их состояния здоровья", - пишет издание.
По данным администрации, состояние здоровья двух пациентов по-прежнему критическое, и они находятся под интенсивной терапией. Отмечается, что в больнице в настоящее время находится 51 пострадавший, восемь из них получают интенсивную терапию. Всего в Национальный травматологический центр был доставлен 161 пострадавший, говорится в сообщении.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.
