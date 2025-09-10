https://ria.ru/20250910/nepal-2040894096.html
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках - РИА Новости, 10.09.2025
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках
Большинство пострадавших в антиправительственных беспорядках в Непале, доставленных в понедельник в одну из больниц, выписаны, двое находятся в критическом... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:21:00+03:00
2025-09-10T12:21:00+03:00
2025-09-10T12:21:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844938815_0:211:3001:1899_1920x0_80_0_0_628782f6c448e046f61e07a0bfbaf21e.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пострадавших в антиправительственных беспорядках в Непале, доставленных в понедельник в одну из больниц, выписаны, двое находятся в критическом состоянии, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на администрацию больницы. "Большинство пострадавших в протесте... в понедельник, которые были доставлены в Национальный травматологический центр для лечения, уже выписаны из больницы после улучшения их состояния здоровья", - пишет издание. По данным администрации, состояние здоровья двух пациентов по-прежнему критическое, и они находятся под интенсивной терапией. Отмечается, что в больнице в настоящее время находится 51 пострадавший, восемь из них получают интенсивную терапию. Всего в Национальный травматологический центр был доставлен 161 пострадавший, говорится в сообщении. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.
непал
катманду
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
2025-09-10T12:21
true
PT2M09S
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
В Непале выписали из больницы большинство пострадавших в беспорядках
Большинство из более 160 пострадавших на протестах в Непале выписали из больницы
