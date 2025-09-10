В Непале пресекли попытку бегства заключенных из тюрьмы

https://ria.ru/20250910/nepal-2040877796.html

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы безопасности Непала пресекли попытку бегства заключенных из тюрьмы Диллибазар в столице республики Катманду на фоне беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает издание Kathmandu Post. "Заключенные тюрьмы Диллибазар в Катманду предприняли попытку бегства, устраивая поджоги, в то время как силы безопасности взяли ситуацию под контроль", - пишет издание. Отмечается, что заключенные пробрались на улицу и скандировали различные лозунги, в то время как армия Непала оцепила район, заблокировав их дальнейшее продвижение. Ранее местные СМИ сообщали, что заключенные смогли сбежать из нескольких тюрем в Непале, включая учреждения в Покхаре, Махоттаре и Лалитпуре, несмотря на попытки силовиков удержать ситуацию под контролем. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.

