В столице Непала закрыли аэропорт имени Трибхувана

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду закрыт на неопределенный срок на фоне беспорядков в Непале, сообщает журнал India Today."Аэропорт имени Трибхувана в Катманду был закрыт на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Отмечается, что в аэропорту принимают меры для размещения и питания иностранных граждан.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

