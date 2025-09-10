Российская туристка рассказала о ситуации в непальской Покхаре

https://ria.ru/20250910/nepal-2040872806.html
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электричество отсутствует в непальской Покхаре, там закрыты магазины, отели и обменные пункты, сообщила РИА Новости российская туристка, находящаяся в городе. "Я нахожусь в отеле, который мне предоставил гид. К сожалению, не могу купить что-то поесть, и мне не могут в моем отеле сделать чай. Закрыто всё, обменники и магазины. Хозяин отеля нашел мне денег, и я до этого занимала у него", - рассказала она.
