Российская туристка рассказала о ситуации в непальской Покхаре
Туризм
 
11:03 10.09.2025
Российская туристка рассказала о ситуации в непальской Покхаре
Российская туристка рассказала о ситуации в непальской Покхаре
Электричество отсутствует в непальской Покхаре, там закрыты магазины, отели и обменные пункты, сообщила РИА Новости российская туристка, находящаяся в городе.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электричество отсутствует в непальской Покхаре, там закрыты магазины, отели и обменные пункты, сообщила РИА Новости российская туристка, находящаяся в городе. "Я нахожусь в отеле, который мне предоставил гид. К сожалению, не могу купить что-то поесть, и мне не могут в моем отеле сделать чай. Закрыто всё, обменники и магазины. Хозяин отеля нашел мне денег, и я до этого занимала у него", - рассказала она.
2025
В непальской Покхаре отключили электричество, не работают магазины и отели

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электричество отсутствует в непальской Покхаре, там закрыты магазины, отели и обменные пункты, сообщила РИА Новости российская туристка, находящаяся в городе.
"Я нахожусь в отеле, который мне предоставил гид. К сожалению, не могу купить что-то поесть, и мне не могут в моем отеле сделать чай. Закрыто всё, обменники и магазины. Хозяин отеля нашел мне денег, и я до этого занимала у него", - рассказала она.
Протесты в Катманду
Что известно о протестах в Непале
9 сентября, 14:16
 
Туризм Непал Беспорядки в Непале
 
 
