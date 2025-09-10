https://ria.ru/20250910/nepal-2040871973.html
Армия Непала призвала иностранцев обращаться за помощью к местным властям
Армия Непала призвала иностранцев обращаться за помощью к местным властям
2025-09-10T11:02:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия Непала призвала всех иностранных граждан, оказавшихся в сложном положении, обращаться за помощью к местным органам безопасности, сообщает издание Kathmandu Post. "Непальская армия призвала всех иностранных граждан в Непале, которые оказались в затруднительном положении или ожидают помощи из-за текущей ситуации в стране, связаться с ближайшими органами и сотрудниками безопасности",- пишет издание. Отмечается, что отели, туроператоры и другие организации, принимающие иностранных граждан, также призваны координировать и содействовать любым способом по мере необходимости. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль за порядком на улицах Катманду и других городов страны.
