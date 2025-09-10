Россиянам напомнили о праве на полный возврат стоимости путевки в Непал

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туристы, оформившие поездку в Непал у туроператора, после рекомендации МИД РФ имеют право на полный возврат стоимости путевки, напомнил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Во вторник МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. "Накануне МИД России выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в Непал до нормализации ситуации. А это значит, что те немногочисленные туристы, которые купили туры у туроператоров, имеют право на полный возврат, согласно ФЗ-132. Но речь идет о десятках путешествий запланированных", - сказал Мурадян РИА Новости. Он также отметил, что происходящие беспорядки вряд ли каким-либо образом отразятся на репутации направления среди туристов. "Непал - это в первую очередь горы, это в первую очередь гора Эверест. Поэтому сомневаюсь, что после того, как ситуация нормализуется, туристы туда не будут ездить из-за этой истории с протестами", - добавил он. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туристы, оформившие поездку в Непал у туроператора, после рекомендации МИД РФ имеют право на полный возврат стоимости путевки, напомнил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Во вторник МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки.
"Накануне МИД России выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в Непал до нормализации ситуации. А это значит, что те немногочисленные туристы, которые купили туры у туроператоров, имеют право на полный возврат, согласно ФЗ-132. Но речь идет о десятках путешествий запланированных", - сказал Мурадян РИА Новости.
Он также отметил, что происходящие беспорядки вряд ли каким-либо образом отразятся на репутации направления среди туристов.
"Непал - это в первую очередь горы, это в первую очередь гора Эверест. Поэтому сомневаюсь, что после того, как ситуация нормализуется, туристы туда не будут ездить из-за этой истории с протестами", - добавил он.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
