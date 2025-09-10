Рейтинг@Mail.ru
Россиянам напомнили о праве на полный возврат стоимости путевки в Непал - РИА Новости, 10.09.2025
Россиянам напомнили о праве на полный возврат стоимости путевки в Непал
Россиянам напомнили о праве на полный возврат стоимости путевки в Непал
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туристы, оформившие поездку в Непал у туроператора, после рекомендации МИД РФ имеют право на полный возврат стоимости путевки, напомнил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Во вторник МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки. "Накануне МИД России выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в Непал до нормализации ситуации. А это значит, что те немногочисленные туристы, которые купили туры у туроператоров, имеют право на полный возврат, согласно ФЗ-132. Но речь идет о десятках путешествий запланированных", - сказал Мурадян РИА Новости. Он также отметил, что происходящие беспорядки вряд ли каким-либо образом отразятся на репутации направления среди туристов. "Непал - это в первую очередь горы, это в первую очередь гора Эверест. Поэтому сомневаюсь, что после того, как ситуация нормализуется, туристы туда не будут ездить из-за этой истории с протестами", - добавил он. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туристы, оформившие поездку в Непал у туроператора, после рекомендации МИД РФ имеют право на полный возврат стоимости путевки, напомнил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Во вторник МИД России в свете беспорядков в Непале порекомендовал россиянам не посещать страну до стабилизации обстановки.
"Накануне МИД России выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в Непал до нормализации ситуации. А это значит, что те немногочисленные туристы, которые купили туры у туроператоров, имеют право на полный возврат, согласно ФЗ-132. Но речь идет о десятках путешествий запланированных", - сказал Мурадян РИА Новости.
Он также отметил, что происходящие беспорядки вряд ли каким-либо образом отразятся на репутации направления среди туристов.
"Непал - это в первую очередь горы, это в первую очередь гора Эверест. Поэтому сомневаюсь, что после того, как ситуация нормализуется, туристы туда не будут ездить из-за этой истории с протестами", - добавил он.
Что известно о протестах в Непале
9 сентября, 14:16
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены.
Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Массовые протесты в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13
© Getty Images / NurPhoto

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13
© Getty Images / NurPhoto

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13
© Getty Images / NurPhoto

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13
© Getty Images / Anadolu

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13
© Getty Images / NurPhoto

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13

