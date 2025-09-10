https://ria.ru/20250910/nepal-2040863029.html

В Непале более 500 заключенных сбежали из тюрьмы

2025-09-10T10:28:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 500 заключенных сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси в Непале в ходе беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает издание Kathmandu Post. "Более 500 заключённых сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси", - пишет издание. Как отмечается, они устраивали в тюрьме поджоги и скандировали лозунги с требованием освободить их. Несмотря на попытки их контролировать, большинству заключённых удалось сбежать, пишет издание. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

2025

Ольга Фомченкова

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-10T10:28 true PT2M09S

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале