В Непале более 500 заключенных сбежали из тюрьмы - РИА Новости, 10.09.2025
10:28 10.09.2025
В Непале более 500 заключенных сбежали из тюрьмы
В Непале более 500 заключенных сбежали из тюрьмы
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 500 заключенных сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси в Непале в ходе беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает издание Kathmandu Post. "Более 500 заключённых сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси", - пишет издание. Как отмечается, они устраивали в тюрьме поджоги и скандировали лозунги с требованием освободить их. Несмотря на попытки их контролировать, большинству заключённых удалось сбежать, пишет издание. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 500 заключенных сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси в Непале в ходе беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает издание Kathmandu Post.
"Более 500 заключённых сбежали из тюрьмы района Западный Навалпараси", - пишет издание.
Как отмечается, они устраивали в тюрьме поджоги и скандировали лозунги с требованием освободить их. Несмотря на попытки их контролировать, большинству заключённых удалось сбежать, пишет издание.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
© AP Photo / Niranjan Shrestha

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13
© Getty Images / NurPhoto

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13
© Getty Images / NurPhoto

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13
© Getty Images / NurPhoto

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13
© Getty Images / Anadolu

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13
© Getty Images / NurPhoto

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13

