Россиянка рассказала о ситуации в Катманду после беспорядков

Россиянка рассказала о ситуации в Катманду после беспорядков - РИА Новости, 10.09.2025

Россиянка рассказала о ситуации в Катманду после беспорядков

Военные патрулируют улицы непальской столицы Катманду и разбирают завалы после беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:24:00+03:00

2025-09-10T10:24:00+03:00

2025-09-10T10:31:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военные патрулируют улицы непальской столицы Катманду и разбирают завалы после беспорядков, которые последовали за запретом на деятельность в стране ряда соцсетей, в целом обстановка в городе спокойная, сообщила РИА Новости туристка из России Тамара."Военные кругом, разбирают завалы от пожаров и чистят город", - сказала собеседница агентства.По ее словам, магазины пока остаются закрытыми, при этом перемещаться по улицам возможно, несмотря на действующий комендантский час."Сегодня всё нормально, туристов так вообще "на руках носят", такси туристические пустили. Всё тихо, не знаю, что будет дальше", - уточнила Тамара.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

непал

катманду

2025

