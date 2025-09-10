https://ria.ru/20250910/nepal-2040843340.html

В Непале задержали 27 участников беспорядков

Армия Непала задержала 27 участников беспорядков, замешанных в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, сообщает портал Кhabarhub.

ДЖАКАРТА, 10 сен – РИА Новости. Армия Непала задержала 27 участников беспорядков, замешанных в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, сообщает портал Кhabarhub. "В Катманду и других частях страны были арестованы 27 человек, участвовавших в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, направленных против жизни и имущества людей", - пишет издание. Также сообщается, что армия Непала изъяла 31 единицу огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных во время беспорядков во вторник. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

