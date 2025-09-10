https://ria.ru/20250910/nepal-2040839620.html

Непальские военные патрулируют улицы после беспорядков

Непальские военные патрулируют улицы после беспорядков - РИА Новости, 10.09.2025

Непальские военные патрулируют улицы после беспорядков

Армия Непала патрулирует улицы крупных городов страны, включая столицу, для обеспечения безопасности после массовых беспорядков, последовавших после введения... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:40:00+03:00

2025-09-10T08:40:00+03:00

2025-09-10T08:40:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0f497568d211e306edc78345a5c4e1e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Армия Непала патрулирует улицы крупных городов страны, включая столицу, для обеспечения безопасности после массовых беспорядков, последовавших после введения запрета на ряд соцсетей, сообщает газета Kathmandu Post. По данным издания, патрулирование началось с раннего утра среды в крупных городах республики, в том числе в столице Катманду. Также через громкоговорители военные призывают воздержаться от участия в протестах и способствовать поддержанию мира и безопасности. Как отмечает газета, в столице продолжает действовать комендантский час до дальнейшего распоряжения, о новых столкновениях не сообщается. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-10T08:40 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале