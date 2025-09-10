При пожаре в Некрасовском никто не пострадал

https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040967166.html

происшествия

московская область (подмосковье)

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в подмосковном Некрасовском нет, все люди были своевременно эвакуированы, сообщил врио главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. "Все люди были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет", - написал Шувалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации пожара в Некрасовском привлечены 65 представителей экстренных служб. Работают шесть автоцистерн с водой. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров.

