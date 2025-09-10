Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Некрасовском никто не пострадал
14:51 10.09.2025 (обновлено: 16:56 10.09.2025)
При пожаре в Некрасовском никто не пострадал
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в подмосковном Некрасовском нет, все люди были своевременно эвакуированы, сообщил врио главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. "Все люди были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет", - написал Шувалов в своем Telegram-канале. Он отметил, что для ликвидации пожара в Некрасовском привлечены 65 представителей экстренных служб. Работают шесть автоцистерн с водой. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров.
Новости
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожар на складе логистического комплекса в поселке городского типа Некрасовский. 10 сентября 2025
Пожар на складе логистического комплекса в поселке городского типа Некрасовский. 10 сентября 2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в подмосковном Некрасовском нет, все люди были своевременно эвакуированы, сообщил врио главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.
"Все люди были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет", - написал Шувалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для ликвидации пожара в Некрасовском привлечены 65 представителей экстренных служб. Работают шесть автоцистерн с водой. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров.
