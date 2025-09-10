https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040965551.html
Бытовая химия и мебель хранились на складе, загоревшемся в Некрасовском
2025-09-10T14:47:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бытовая химия и мебель, по предварительной информации, хранились в горящем здании склада в подмосковном поселке Некрасовский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на момент пожара на складе в основном хранились мебель и бытовая химия", - сказал собеседник агентства, добавив, что там были и другие изделия.
происшествия, московская область (подмосковье)
