https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040965551.html

Бытовая химия и мебель хранились на складе, загоревшемся в Некрасовском

Бытовая химия и мебель хранились на складе, загоревшемся в Некрасовском - РИА Новости, 10.09.2025

Бытовая химия и мебель хранились на складе, загоревшемся в Некрасовском

Бытовая химия и мебель, по предварительной информации, хранились в горящем здании склада в подмосковном поселке Некрасовский, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:47:00+03:00

2025-09-10T14:47:00+03:00

2025-09-10T14:47:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040958417_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b6c8cc9707c501d851b9073b35e47eef.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бытовая химия и мебель, по предварительной информации, хранились в горящем здании склада в подмосковном поселке Некрасовский, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, на момент пожара на складе в основном хранились мебель и бытовая химия", - сказал собеседник агентства, добавив, что там были и другие изделия.

https://ria.ru/20250910/pozhar-2040958132.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)