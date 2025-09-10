Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 10.09.2025 (обновлено: 13:48 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040941764.html
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2025
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"
Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тысяч квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:47:00+03:00
2025-09-10T13:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040915558_0:462:721:868_1920x0_80_0_0_7f4a671735d0719f82c8bd355102d2b4.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тысяч квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара в здании склада в подмосковном поселке Некрасовский составляет девять тысяч квадратных метров, все сотрудники эвакуированы. "Сегодня около 12 часов дня произошло возгорание складского помещения готовой продукции из пластика в поселке Некрасовский. В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений. Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что после ликвидации возгорания Дмитровская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего. Подчеркивается, что выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
https://ria.ru/20250910/sklad-2040889704.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040915558_0:395:721:936_1920x0_80_0_0_451b3dc1e9e5ca07ddfadf15b5a333b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"

Данных о пострадавших не поступало при пожаре на складе в Некрасовском

© Фото : соцсетиПожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тысяч квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара в здании склада в подмосковном поселке Некрасовский составляет девять тысяч квадратных метров, все сотрудники эвакуированы.
"Сегодня около 12 часов дня произошло возгорание складского помещения готовой продукции из пластика в поселке Некрасовский. В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений. Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после ликвидации возгорания Дмитровская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего. Подчеркивается, что выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
Пожар на складе во Владивостоке. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе
Вчера, 12:02
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала