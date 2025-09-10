https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040941764.html

Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 10.09.2025

Площадь пожара на складе в Некрасовском составляет 15 тысяч "квадратов"

Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тысяч квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщается в... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предварительная площадь пожара на складе в подмосковном Некрасовском составляет 15 тысяч квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что площадь пожара в здании склада в подмосковном поселке Некрасовский составляет девять тысяч квадратных метров, все сотрудники эвакуированы. "Сегодня около 12 часов дня произошло возгорание складского помещения готовой продукции из пластика в поселке Некрасовский. В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений. Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что после ликвидации возгорания Дмитровская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств произошедшего. Подчеркивается, что выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

