Цены на нефть растут на опасениях из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются на 1% на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,02% - до 67,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,07%, до 63,3 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы поставок нефти. Днем ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию. Также рынки обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Поскольку Катар является ключевым экспортером энергоресурсов и дипломатическим посредником, любое нарушение его стабильности может повлиять на ожидания в отношении поставок", - рассказал газете Wall Street Journal аналитик Kudotrade Константинос Хрисикос (Konstantinos Chrysikos). Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю по 5 сентября снизились на 1,1 миллиона баррелей после роста на 2,4 миллиона неделей ранее. Не оказывает заметного давления на цены оценка по запасам Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на среду. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 1,25 миллиона баррелей.
