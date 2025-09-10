https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040896584.html

Туроператоры не получали обращений от россиян на Бали после наводнения

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туроператоры России пока не получали обращений от туристов на Бали из-за наводнения в нескольких районах на острове, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее во вторник индонезийский портал Detik сообщил, что сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. "На данный момент информации о пострадавших не поступало. У нас на данный момент находятся несколько десятков туристов, все они не обращались за помощью или получения информации", - сказали в РСТ со ссылкой на данные туроператора "Спектрум". В союзе также сообщили, что данную информацию подтверждают и другие члены РСТ.

