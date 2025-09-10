Рейтинг@Mail.ru
12:30 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туроператоры России пока не получали обращений от туристов на Бали из-за наводнения в нескольких районах на острове, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее во вторник индонезийский портал Detik сообщил, что сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах. "На данный момент информации о пострадавших не поступало. У нас на данный момент находятся несколько десятков туристов, все они не обращались за помощью или получения информации", - сказали в РСТ со ссылкой на данные туроператора "Спектрум". В союзе также сообщили, что данную информацию подтверждают и другие члены РСТ.
бали, россия, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Бали, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Туроператоры не получали обращений от россиян на Бали после наводнения

Россияне на Бали не обращались к туроператорам после наводнения из-за дождей

Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в медиабанк
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Туроператоры России пока не получали обращений от туристов на Бали из-за наводнения в нескольких районах на острове, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее во вторник индонезийский портал Detik сообщил, что сильные дожди, обрушившиеся на индонезийский остров Бали вечером во вторник, вызвали наводнения в нескольких районах.
"На данный момент информации о пострадавших не поступало. У нас на данный момент находятся несколько десятков туристов, все они не обращались за помощью или получения информации", - сказали в РСТ со ссылкой на данные туроператора "Спектрум".
В союзе также сообщили, что данную информацию подтверждают и другие члены РСТ.
БалиРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)В мире
 
 
