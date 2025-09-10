https://ria.ru/20250910/nauka-2040695720.html
Ученые нашли способ выращивать картофель в суровых условиях
Ученые нашли способ выращивать картофель в суровых условиях - РИА Новости, 10.09.2025
Ученые нашли способ выращивать картофель в суровых условиях
Способ повысить урожайность картофеля в неблагоприятных условиях предложили ученые БелГУ в составе международной группы, определив набор генов, отвечающих за... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T09:00:00+03:00
2025-09-10T09:00:00+03:00
2025-09-10T10:18:00+03:00
наука
наука
университетская наука
китай
белгородский государственный университет
белгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040696415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_ebd1e074a5d484dad8b19f5e9157276f.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Способ повысить урожайность картофеля в неблагоприятных условиях предложили ученые БелГУ в составе международной группы, определив набор генов, отвечающих за устойчивость растения к стрессу. Результаты исследования опубликованы в журнале Agronomy.Современное сельское хозяйство сталкивается с такими проблемами, как засоление почв, повышение температуры, недостаток влаги и истощение земель из-за пестицидов. Одно из решений — использование сортов растений, адаптированных к неблагоприятным условиям, рассказали в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (БелГУ).Ученые вуза совместно с коллегами из Университета Дэчжоу (Китай) изучают механизмы реакции важнейшей сельскохозяйственной культуры — картофеля — на экстремальные условия, в частности, на солевой стресс.По их словам, в отличие от других исследований, которые часто оценивают влияние стресса лишь по внешним признакам (высота растения, урожайность), работа ученых БелГУ сфокусирована на глубоком клеточном уровне. Они исследуют эндоплазматический ретикулум — структуру, отвечающую за синтез и транспортировку белков.В результате работы с применением биоинформационных технологий специалисты идентифицировали 29 генов в геноме картофеля, которые участвуют в реакции эндоплазматического ретикулума на стресс, и определили их поведение в различных тканях растения."Оценка на клеточном уровне позволяет посмотреть, как отдельная клетка организма отвечает на стресс, включая уровень фотосинтеза и скорость ферментативных реакций. Это более информативно, чем просто измерять высоту растения или количество клубней", — рассказала директор Регионального микробиологического центра НИУ БелГУ Инна Соляникова.Как отметили исследователи, понимание этих молекулярных механизмов открывает путь к двум основным направлениям: выведению новых стрессоустойчивых сортов картофеля и созданию микробных препаратов для повышения его устойчивости."Микроорганизмы помогают растениям адаптироваться к неблагоприятным условиям, синтезируя ростовые гормоны и повышая доступность минералов. Однако не все они ведут себя одинаково, поэтому наша цель — разработать препараты на основе изучения особенностей взаимодействия микро- и макроорганизмов", — прокомментировала Соляникова.На данном этапе специалисты университета планируют сосредоточиться на создании комплексных биопрепаратов, которые позволят не только повысить стрессоустойчивость картофеля, но и защитят его от возбудителей заболеваний, что позволит сократить применение пестицидов и получить более экологичный урожай.Ученые подали совместную заявку на грант РНФ-Китай.
китай
белгород
россия
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040696415_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bcb9d420ba680ec7839bb38f27497831.jpg
