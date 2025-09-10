Рейтинг@Mail.ru
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
17:27 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/mvd-2041018076.html
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года - РИА Новости, 10.09.2025
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
2025-09-10T17:27:00+03:00
2025-09-10T17:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836995225_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_031800c5c9a60c65a960e5b80640b1b0.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем, сообщила пресс-служба МВД РФ. "Строительство взводных опорных пунктов в поселке Теткино и поселке Попово-Лежачи Глушковского района Курской области осуществлено на 10 процентов. Техника практически не работала, рабочего персонала на объектах не было. В марте 2023 года строительство вообще прекращено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкСтроящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области
Строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем, сообщила пресс-служба МВД РФ.
"Строительство взводных опорных пунктов в поселке Теткино и поселке Попово-Лежачи Глушковского района Курской области осуществлено на 10 процентов. Техника практически не работала, рабочего персонала на объектах не было. В марте 2023 года строительство вообще прекращено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
