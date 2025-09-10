https://ria.ru/20250910/mvd-2041018076.html
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года - РИА Новости, 10.09.2025
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем
2025-09-10T17:27:00+03:00
2025-09-10T17:27:00+03:00
2025-09-10T17:27:00+03:00
курская область
глушковский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
безопасность
происшествия
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем, сообщила пресс-служба МВД РФ. "Строительство взводных опорных пунктов в поселке Теткино и поселке Попово-Лежачи Глушковского района Курской области осуществлено на 10 процентов. Техника практически не работала, рабочего персонала на объектах не было. В марте 2023 года строительство вообще прекращено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
курская область
глушковский район
россия
МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года
