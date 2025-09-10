https://ria.ru/20250910/mvd-2041018076.html

МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года

МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года - РИА Новости, 10.09.2025

МВД: строить укрепления на курской границе прекратили в марте 2023 года

Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:27:00+03:00

2025-09-10T17:27:00+03:00

2025-09-10T17:27:00+03:00

курская область

глушковский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

безопасность

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836995225_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_031800c5c9a60c65a960e5b80640b1b0.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Строительство пунктов оборонительных сооружений в двух поселках Курской области сделано на 10 процентов, а в марте 2023 года стройка прекратилась совсем, сообщила пресс-служба МВД РФ. "Строительство взводных опорных пунктов в поселке Теткино и поселке Попово-Лежачи Глушковского района Курской области осуществлено на 10 процентов. Техника практически не работала, рабочего персонала на объектах не было. В марте 2023 года строительство вообще прекращено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250910/khischeniya-2040850835.html

курская область

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, глушковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, безопасность, происшествия