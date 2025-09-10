Рейтинг@Mail.ru
Часть денег на укрепления курской границы ушла на взятки, сообщило МВД - РИА Новости, 10.09.2025
17:15 10.09.2025 (обновлено: 17:28 10.09.2025)
Часть денег на укрепления курской границы ушла на взятки, сообщило МВД
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Часть из похищенных денег, выделенных на оборонительные сооружения в Курской области, пошли на взятки чиновникам местной корпорации развития, рассказали в МВД РФ. "Полученные денежные средства Андрей Воловиков и Максим Васильев потратили на личные цели, не связанные со строительством оборонительных укреплений, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и "Корпорация развития Курской области", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ. В дальнейшем указанные лица в составе организованной группы похитили более 152 миллиона рублей.
Строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Часть из похищенных денег, выделенных на оборонительные сооружения в Курской области, пошли на взятки чиновникам местной корпорации развития, рассказали в МВД РФ.
"Полученные денежные средства Андрей Воловиков и Максим Васильев потратили на личные цели, не связанные со строительством оборонительных укреплений, а также передали в качестве взяток должностным лицам администрации Курской области и "Корпорация развития Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК СЕРВИС" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.
В дальнейшем указанные лица в составе организованной группы похитили более 152 миллиона рублей.
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
Вчера, 16:19
 
