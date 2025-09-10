https://ria.ru/20250910/mvd-2041008912.html
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должностей начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова и главу МВД Ингушетии Михаила Коробкина, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на соответствующий указ главы государства."Указом освобождены от занимаемых должностей... генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия", - говорится в сообщении.
