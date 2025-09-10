Рейтинг@Mail.ru
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии
17:00 10.09.2025
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии - РИА Новости, 10.09.2025
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии
политика
республика ингушетия
сахалин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
россия
сахалинская область
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должностей начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова и главу МВД Ингушетии Михаила Коробкина, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на соответствующий указ главы государства."Указом освобождены от занимаемых должностей... генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия", - говорится в сообщении.
республика ингушетия
сахалин
россия
сахалинская область
политика, республика ингушетия, сахалин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, россия, сахалинская область
Политика, Республика Ингушетия, Сахалин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Владимир Путин, Россия, Сахалинская область
Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии

Путин освободил от должностей глав сахалинского управления МВД и МВД Ингушетии

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должностей начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова и главу МВД Ингушетии Михаила Коробкина, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Указом освобождены от занимаемых должностей... генерал-майор полиции Арсен Исагулов, начальник управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области; генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин, министр внутренних дел по Республике Ингушетия", - говорится в сообщении.
 
