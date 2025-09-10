МВД рассказало, как иностранцы могут легализовать свое пребывание в России
Утратившие основания для пребывания в России иностранцы могут обратиться в МВД
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка
Здание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сегодня, 10 сентября, до конца рабочего дня иностранцы, утратившие законные основания для пребывания в России и желающие урегулировать свой правовой статус, могут обратиться с письменным заявлением в филиалы паспортно-визового центра МВД РФ, ММЦ "Сахарово" или в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
"Обращаем внимание, что сегодня до конца рабочего дня иностранные граждане, утратившие законные основания для пребывания в России и желающие урегулировать свой правовой статус, могут обратиться с письменным заявлением в филиалы ФГУП "ПВС" МВД России (по месту фактического проживания), ГБУ города Москвы ММЦ "Сахарово" (для лиц, проживающих в городе Москве), ближайшее подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России (в случае территориальной отдаленности от перечисленных организаций, в сложных ситуациях или в связи с необходимостью получения юридической консультации непосредственно у сотрудников полиции)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с завтрашнего дня, 11 сентября, в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем.