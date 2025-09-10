https://ria.ru/20250910/mvd-2040867104.html
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание - РИА Новости, 10.09.2025
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание
Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:18:00+03:00
2025-09-10T10:18:00+03:00
2025-09-10T11:13:00+03:00
россия
ирина волк
общество
мигранты
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", — сказала она.Волк пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.Ограничения для нарушителейВ России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html
https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, общество, мигранты, мвд
Россия, Ирина Волк, Общество, Мигранты, МВД
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание
В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", — сказала она.
В среду истек срок для урегулирования статуса нелегальных приезжих и лиц без гражданства.
Волк
пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.
Ограничения для нарушителей
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
- менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы региона проживания;
- управлять транспортом;
- приобретать имущество;
- ставить недвижимость на кадастровый учет;
- открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.
В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.