МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание - РИА Новости, 10.09.2025
10:18 10.09.2025 (обновлено: 11:13 10.09.2025)
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание
Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", — сказала она.Волк пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.Ограничения для нарушителейВ России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание

В МВД рассказали о мерах по ограничению прав нелегальных мигрантов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", — сказала она.
В среду истек срок для урегулирования статуса нелегальных приезжих и лиц без гражданства.

Волк пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.
Ограничения для нарушителей

В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:
  • менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • ставить недвижимость на кадастровый учет;
  • открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.
В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
Заголовок открываемого материала