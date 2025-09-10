https://ria.ru/20250910/mvd-2040867104.html

МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание

МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание - РИА Новости, 10.09.2025

МВД предупредило о последствиях для мигрантов, не легализовавших пребывание

Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:18:00+03:00

2025-09-10T10:18:00+03:00

2025-09-10T11:13:00+03:00

россия

ирина волк

общество

мигранты

мвд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Против мигрантов, не легализовавших пребывание в России, начнут применять меры по ограничению прав, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."В отношении тех иностранных граждан, которые утратили законное основание нахождения в нашей стране и не урегулировали свое правовое положение, с 11 сентября до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, том числе на въезд в будущем", — сказала она.Волк пояснила, что данные о нарушителях внесут в реестр контролируемых лиц. Она также напомнила об ответственности для граждан и компаний, которые оказывают помощь в незаконном пребывании в стране.Ограничения для нарушителейВ России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Предусмотрено ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут:Также контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные законом.В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом этих правил его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2028915463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ирина волк, общество, мигранты, мвд