МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи - РИА Новости, 10.09.2025
09:45 10.09.2025
МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи
МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают "подработать" сотрудникам операторов сотовой связи и убеждают согласившихся передавать им номера абонентов и другие персональные данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные", - говорится в сообщении. На материалах, опубликованных в Telegram-канале управления, изображен пример сообщения с предложением такой "подработки" для действующих сотрудников сотовой связи. В них утверждается, что нужна "помощь", и предлагается денежное вознаграждение. Ведомство отмечает, что информация об абонентах аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. Конечные потребители такой информации - мошенники, которые используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства. "Важно знать: участие в таких схемах - не просто внутреннее нарушение. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией", - заключили в управлении.
МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи

МВД: мошенники предлагают подработку сотрудникам сотовых операторов

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают "подработать" сотрудникам операторов сотовой связи и убеждают согласившихся передавать им номера абонентов и другие персональные данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные", - говорится в сообщении.
На материалах, опубликованных в Telegram-канале управления, изображен пример сообщения с предложением такой "подработки" для действующих сотрудников сотовой связи. В них утверждается, что нужна "помощь", и предлагается денежное вознаграждение.
Ведомство отмечает, что информация об абонентах аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. Конечные потребители такой информации - мошенники, которые используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства.
"Важно знать: участие в таких схемах - не просто внутреннее нарушение. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией", - заключили в управлении.
