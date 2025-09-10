https://ria.ru/20250910/mvd-2040852770.html

МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи

МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи - РИА Новости, 10.09.2025

МВД предупредило о мошеннической подработке для сотрудников сотовой связи

Мошенники предлагают "подработать" сотрудникам операторов сотовой связи и убеждают согласившихся передавать им номера абонентов и другие персональные данные,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:45:00+03:00

2025-09-10T09:45:00+03:00

2025-09-10T09:45:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20967/38/209673862_0:118:3138:1883_1920x0_80_0_0_4039a52ba3b0a7c50f0fd375cef534ab.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники предлагают "подработать" сотрудникам операторов сотовой связи и убеждают согласившихся передавать им номера абонентов и другие персональные данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные", - говорится в сообщении. На материалах, опубликованных в Telegram-канале управления, изображен пример сообщения с предложением такой "подработки" для действующих сотрудников сотовой связи. В них утверждается, что нужна "помощь", и предлагается денежное вознаграждение. Ведомство отмечает, что информация об абонентах аккумулируется, после чего продается оптом или в розницу. Конечные потребители такой информации - мошенники, которые используют ее для целевых звонков, взлома аккаунтов в соцсетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства. "Важно знать: участие в таких схемах - не просто внутреннее нарушение. Это уголовно наказуемое деяние. Ответственность грозит как тем, кто непосредственно передает данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует информацией", - заключили в управлении.

https://ria.ru/20241023/moshenniki-1979502106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов