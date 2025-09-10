Рейтинг@Mail.ru
В квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон - РИА Новости, 10.09.2025
14:15 10.09.2025
В квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон
В квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон
происшествия
москва
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на востоке Москвы, пострадал мужчина, он госпитализирован, сообщает столичная прокуратура. "В двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Фортунатовская произошел хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что также произошло нарушение остекления балкона. Установление всех обстоятельств на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон

В Москве при взрыве газового баллона в квартире пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на востоке Москвы, пострадал мужчина, он госпитализирован, сообщает столичная прокуратура.
"В двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Фортунатовская произошел хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что также произошло нарушение остекления балкона. Установление всех обстоятельств на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.
ПроисшествияМосква
 
 
