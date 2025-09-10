https://ria.ru/20250910/moskva-2040955168.html
В квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на востоке Москвы, пострадал мужчина, он госпитализирован, сообщает столичная прокуратура. "В двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Фортунатовская произошел хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что также произошло нарушение остекления балкона. Установление всех обстоятельств на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.
