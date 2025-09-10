https://ria.ru/20250910/moskva-2040921250.html
В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона
В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона в квартире девятиэтажного жилого дома на востоке Москвы, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.13 поступило сообщение о происшествии по адресу: Фортунатовская улица, дом 25", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина готовил на кухне еду при помощи газового баллона. "Баллон рванул, выбило стекла, пострадавший с ожогами госпитализирован", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что прибывшие на место происшествия пожарные подразделения "признаков загорания не обнаружили".
В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона
В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона в многоэтажке
