В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона

10.09.2025

В Москве мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона

Мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона в квартире девятиэтажного жилого дома на востоке Москвы, возгорания не последовало, рассказал РИА... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчину госпитализировали после взрыва газового баллона в квартире девятиэтажного жилого дома на востоке Москвы, возгорания не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 11.13 поступило сообщение о происшествии по адресу: Фортунатовская улица, дом 25", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина готовил на кухне еду при помощи газового баллона. "Баллон рванул, выбило стекла, пострадавший с ожогами госпитализирован", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что прибывшие на место происшествия пожарные подразделения "признаков загорания не обнаружили".

