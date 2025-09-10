Рейтинг@Mail.ru
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040986367.html
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей - РИА Новости, 10.09.2025
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей
Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:52:00+03:00
2025-09-10T15:52:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В сентябре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении вдовы участника специальной военной операции. Инцидент начался с телефонного звонка, в ходе которого неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Женщина пояснила, что не сможет сама оформить документы, на что злоумышленник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из смс. "На следующий день потерпевшей поступил очередной звонок от лица, представившегося следователем. Лжесотрудник правоохранительных органов обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей", - сообщают в управлении. В МВД уточнили, что под давлением женщина сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру. "Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца", - заключили в управлении.
https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040824539.html
https://ria.ru/20250909/moshenniki-2040725834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей

Телефонные мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В сентябре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении вдовы участника специальной военной операции. Инцидент начался с телефонного звонка, в ходе которого неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга", - говорится в сообщении.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Эксперт рассказал, как опознать звонки от мошенников с голосом родственника
Вчера, 04:47
Правоохранители рассказали, что после отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Женщина пояснила, что не сможет сама оформить документы, на что злоумышленник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из смс.
"На следующий день потерпевшей поступил очередной звонок от лица, представившегося следователем. Лжесотрудник правоохранительных органов обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей", - сообщают в управлении.
В МВД уточнили, что под давлением женщина сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру.
"Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца", - заключили в управлении.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
МВД сообщило о схеме мошенничества с помощью детей
9 сентября, 16:50
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала