Мошенники похитили у вдовы участника СВО три миллиона рублей

2025-09-10T15:52:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мошенники похитили у вдовы участника специальной военной операции три миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В сентябре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении вдовы участника специальной военной операции. Инцидент начался с телефонного звонка, в ходе которого неизвестный мужчина поинтересовался, получала ли женщина причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга", - говорится в сообщении. Правоохранители рассказали, что после отрицательного ответа злоумышленник предложил оформить необходимые документы через портал "Госуслуги". Женщина пояснила, что не сможет сама оформить документы, на что злоумышленник под предлогом оказания помощи запросил у нее код подтверждения из смс. "На следующий день потерпевшей поступил очередной звонок от лица, представившегося следователем. Лжесотрудник правоохранительных органов обвинил женщину в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы на срок до 25 лет, а также изъятием детей", - сообщают в управлении. В МВД уточнили, что под давлением женщина сняла все деньги с банковского счета и передала наличные курьеру. "Злоумышленники похитили у потерпевшей три миллиона рублей, большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца", - заключили в управлении.

