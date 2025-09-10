https://ria.ru/20250910/moshenniki-2040824539.html

Эксперт рассказал, как опознать звонки от мошенников с голосом родственника

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Телефонные мошенники постоянно улучшают свои схемы: чтобы не попасться на "звонки-клоны" с голосом родственника, лучше договориться с семьей о кодовом слове, нескольких проверочных вопросах и ввести правило - дублировать денежные просьбы в семейном чате или личном разговоре, поделился с РИА Новости директор продукта "Виртуальный помощник Ева" от "Мегафона" Семен Речмедин. "Стоит договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях. Алгоритм стоит проговорить заранее со всеми, кому сложнее сохранять спокойствие в опасной ситуации, в том числе с пожилыми родственниками. Также полезно ввести общее правило: любая просьба о деньгах дублируется в семейном чате или, еще лучше, в личном разговоре", - сообщил он. Эксперт отметил, что если звонок уже идет, необходимо действовать обдуманно, без спешки. Лучше завершить разговор предложением перезвонить и связаться с человеком по сохраненному контакту, а не по неизвестному номеру, который диктуют. Он уточнил, что довольно часто звонки "от родственников в беде" поступают с незнакомых номеров, а в мессенджерах - с новых аккаунтов. В таком случае следует попросить включить камеру или прислать фото с конкретным действием. Однако сейчас появляются и программы, способные подделать видеообраз. Поэтому даже при видеозвонке стоит обратить особое внимание на мимику, попросить собеседника повернуть голову и сделать заранее обговоренный жест. Например, если провести рукой перед дипфейк-лицом, оно заметно исказится, поделился Речмедин. Если же собеседник отказывается включить камеру, торопит и просит не переключаться, это серьезный признак мошенничества, заверил эксперт. "Не вводите коды из сообщений и приложений, не сообщайте пароли к банку и мессенджерам, не открывайте ссылки, присланные во время разговора", - прокомментировал он. Как отметил эксперт, спрашивать следует о деталях, известных только своей семье: кто встречал в аэропорту в прошлом году, как зовут соседа по даче, где лежат запасные ключи. Можно попросить повторить сложную фразу или короткую скороговорку. Синтезированный голос часто сбивается на длинных речевых конструкциях. Если перевод все же ушел, то действовать нужно быстро. Специалист советует немедленно прервать разговор, позвонить настоящему родственнику по номеру из телефонной книги и подтвердить, была ли просьба. Затем, через номер поддержки в приложении банка, временно заблокировать операции и карты, выйти из аккаунтов на всех устройствах, подать заявление на оспаривание. Параллельно рекомендуется сохранить запись и скриншоты, отметить номер и время звонка, ссылку на профиль, чек перевода, кратко описать хронологию событий. Далее стоит сообщить оператору связи о подозрительном номере и зафиксировать обращение, подать заявление в полицию и передать его реквизиты банку. После инцидента сменить пароли к почте и мессенджерам и включить двухфакторную защиту. "Мошенники могут намеренно провоцировать вас на эмоции, особенно страх, и оказывать давление срочностью вопроса. Часто жертве дается много деталей, чтобы под давлением человек не смог обработать всю получаемую информацию и действовал по плану мошенников", - добавил он.

