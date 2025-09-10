https://ria.ru/20250910/monety-2040820030.html
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа - РИА Новости, 10.09.2025
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T03:07:00+03:00
2025-09-10T03:07:00+03:00
2025-09-10T03:07:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_45d7af7685fa98b4a99ae9c63e1d949a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости. Сувенирная монета продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров. Продавцы указывают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты, судя по фото, остался неизменным - на нем изображение герба России, номинал и год выпуска. На реверсе выгравированы портреты лидеров России и США, надпись Alaska и год саммита - 2025. Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена такой монеты варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от маркетплейса. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
https://ria.ru/20250820/sviter-2036421742.html
https://ria.ru/20250824/futbolki-2037256186.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889022_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_25c98ab48a21fa01fea02617016bb87c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
На маркетплейсах появились монеты в честь саммита Путина и Трампа на Аляске