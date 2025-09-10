Рейтинг@Mail.ru
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
03:07 10.09.2025
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа
Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах,... РИА Новости, 10.09.2025
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
в мире
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости. Сувенирная монета продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров. Продавцы указывают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты, судя по фото, остался неизменным - на нем изображение герба России, номинал и год выпуска. На реверсе выгравированы портреты лидеров России и США, надпись Alaska и год саммита - 2025. Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена такой монеты варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от маркетплейса. Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
россия
сша
аляска
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
На маркетплейсах появились монеты с портретами Путина и Трампа

На маркетплейсах появились монеты в честь саммита Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сувенирные монеты по случаю саммита на Аляске с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа появились на российских маркетплейсах, выяснило РИА Новости.
Сувенирная монета продается в капсуле для хранения диаметром 27 миллиметров.
Продавцы указывают, что гравировка выполнена на оригинальной 25-рублевой монете. При этом аверс монеты, судя по фото, остался неизменным - на нем изображение герба России, номинал и год выпуска. На реверсе выгравированы портреты лидеров России и США, надпись Alaska и год саммита - 2025.
Монеты изготовлены ограниченным тиражом и не являются платежным средством. Цена такой монеты варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от маркетплейса.
Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
РоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
