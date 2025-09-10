Рейтинг@Mail.ru
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/modi-2040832667.html
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США - РИА Новости, 10.09.2025
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США
Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры, торговые переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, заявил... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:19:00+03:00
2025-09-10T07:19:00+03:00
в мире
индия
сша
вашингтон (штат)
нарендра моди
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149569/97/1495699783_0:0:1504:846_1920x0_80_0_0_844d9d056e4bf7f83138dc4d84539dc1.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры, торговые переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ответ на заявление главы США. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели. "Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры. Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить более светлое и процветающее будущее для наших народов", - написал Моди в соцсети Х. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
https://ria.ru/20250907/indiya-2040239898.html
https://ria.ru/20250910/tramp-2040810757.html
индия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149569/97/1495699783_123:0:1440:988_1920x0_80_0_0_8a5d8266a134391186d54127b694e3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, сша, вашингтон (штат), нарендра моди, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, США, Вашингтон (штат), Нарендра Моди, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

Моди заявил, что торговые переговоры с США раскроют безграничный потенциал стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры, торговые переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ответ на заявление главы США.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
СМИ: Индия разочаровалась в США
7 сентября, 06:52
"Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры. Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить более светлое и процветающее будущее для наших народов", - написал Моди в соцсети Х.
В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения.
Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Трамп заявил о продолжении торговых переговоров с Индией
Вчера, 00:37
 
В миреИндияСШАВашингтон (штат)Нарендра МодиДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала