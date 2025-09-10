https://ria.ru/20250910/modi-2040832667.html

Моди ответил на слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры, торговые переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, заявил... РИА Новости, 10.09.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры, торговые переговоры Дели и Вашингтона помогут раскрыть безграничный потенциал стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ответ на заявление главы США. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по торговле, и отметил, что ожидает общения с Моди в ближайшие недели. "Индия и США - близкие друзья и естественные партнеры. Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала индийско-американского партнерства. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить более светлое и процветающее будущее для наших народов", - написал Моди в соцсети Х. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.

