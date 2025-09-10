Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
15:21 10.09.2025 (обновлено: 19:47 10.09.2025)
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны."Объекты для поражения на территории Польши не планировались", — говорится в релизе.Максимальная дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу, не превышает 700 километров. При этом ведомство готово провести консультации по этой теме с Министерством обороны Польши.Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.Инцидент с БПЛАВ среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью Польша зафиксировала в небе над своей территорией 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что обломки дронов нашли в десяти населенных пунктах.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны.
"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", — говорится в релизе.
© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Максимальная дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу, не превышает 700 километров. При этом ведомство готово провести консультации по этой теме с Министерством обороны Польши.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.

Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Инцидент с БПЛА

В среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью Польша зафиксировала в небе над своей территорией 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.
Местная полиция утверждает, что обломки дронов нашли в десяти населенных пунктах.
Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
