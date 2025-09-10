https://ria.ru/20250910/mo-2040978994.html

В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами

При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны."Объекты для поражения на территории Польши не планировались", — говорится в релизе.Максимальная дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу, не превышает 700 километров. При этом ведомство готово провести консультации по этой теме с Министерством обороны Польши.Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.Инцидент с БПЛАВ среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью Польша зафиксировала в небе над своей территорией 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что обломки дронов нашли в десяти населенных пунктах.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

