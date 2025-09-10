https://ria.ru/20250910/mo-2040978994.html
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами - РИА Новости, 10.09.2025
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:21:00+03:00
2025-09-10T15:21:00+03:00
2025-09-10T19:47:00+03:00
анджей дуда
украина
россия
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_0:89:1704:1048_1920x0_80_0_0_99d9abf2e7bd25c7d2e4882ee9450220.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны."Объекты для поражения на территории Польши не планировались", — говорится в релизе.Максимальная дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу, не превышает 700 километров. При этом ведомство готово провести консультации по этой теме с Министерством обороны Польши.Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.Инцидент с БПЛАВ среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью Польша зафиксировала в небе над своей территорией 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.Местная полиция утверждает, что обломки дронов нашли в десяти населенных пунктах.Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033639027.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040979159_95:0:1610:1136_1920x0_80_0_0_944c1c895361474efdf155972dbf80d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анджей дуда, украина, россия, польша, в мире
Анджей Дуда, Украина, Россия, Польша, В мире
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
При российском ударе по предприятиям ВПК Украины ночью не планировалось атаковать цели в Польше, сообщило Минобороны
.
"Объекты для поражения на территории Польши
не планировались", — говорится в релизе.
Максимальная дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу, не превышает 700 километров. При этом ведомство готово провести консультации по этой теме с Министерством обороны Польши.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что западные лидеры регулярно обвиняют Москву в провокациях, не пытаясь привести доказательства.
Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.
В среду премьер Дональд Туск заявил, что ночью Польша зафиксировала в небе над своей территорией 19 беспилотников, большая часть, по его словам, прилетела со стороны Белоруссии. Он обвинил в случившемся Москву.
Местная полиция утверждает, что обломки дронов нашли в десяти населенных пунктах.
Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила подтверждений российского происхождения БПЛА. Дипломата вызвали в МИД Польши, покидая здание, он уточнил, что они влетели со стороны Украины.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально власти утверждали, что это было российское оружие, но затем занимавший в то время пост президента Анджей Дуда
признал, что, вероятнее всего, оно принадлежит Киеву. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.