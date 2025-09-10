https://ria.ru/20250910/mo-2040977258.html
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались, сообщило министерство обороны России. Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, сообщило министерство обороны РФ. Цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечает МО РФ. "Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - подчеркивается в сообщении.
