В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 10.09.2025 (обновлено: 15:18 10.09.2025)
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
В Минобороны ответили на обвинения Туска из-за происшествия с дронами
специальная военная операция на украине
россия
украина
польша
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались, сообщило министерство обороны России. Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, сообщило министерство обороны РФ. Цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечает МО РФ. "Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - подчеркивается в сообщении.
россия
украина
польша
россия, украина, польша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Польша
© AP Photo / Piotr PyrkoszМесто обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
© AP Photo / Piotr Pyrkosz
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались, сообщило министерство обороны России.
Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове, сообщило министерство обороны РФ. Цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечает МО РФ.
"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - подчеркивается в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПольша
 
 
