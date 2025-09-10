Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач
16:28 10.09.2025
Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал снижение инфляции в России одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026-2028 годы. Премьер в среду провел экономическое совещание, предложил участникам обсудить ряд вопросов. "Прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку", - добавил он.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал снижение инфляции в России одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026-2028 годы.
Премьер в среду провел экономическое совещание, предложил участникам обсудить ряд вопросов.
"Прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку", - добавил он.
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
