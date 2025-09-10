https://ria.ru/20250910/mishustin-2040999983.html
Мишустин назвал снижение инфляции одной из ключевых задач
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал снижение инфляции в России одной из ключевых задач при формировании бюджета на 2026-2028 годы. Премьер в среду провел экономическое совещание, предложил участникам обсудить ряд вопросов. "Прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку", - добавил он.
