16:11 10.09.2025
Мишустин высказался о формировании источников дополнительных доходов
михаил мишустин
россия
экономика
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду.
"Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
