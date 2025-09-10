https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994938.html
Мишустин высказался о формировании источников дополнительных доходов
михаил мишустин
россия
экономика
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Особое внимание при формировании бюджета нужно уделить формированию дополнительных источников доходов, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Особое внимание, как отмечал президент, надо уделить формированию дополнительных источников доходов, учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе производительности труда, надо всячески ускорять ее рост", - сказал Мишустин.
