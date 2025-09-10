https://ria.ru/20250910/mishustin-2040994625.html
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 10.09.2025
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:09:00+03:00
2025-09-10T16:09:00+03:00
2025-09-10T16:09:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8e9081ca3d17c849566a251649b2d36b.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно идет в правительстве", - сообщил Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что эта работа основана на поручениях президента, она идет в координации с Банком России, во взаимодействии с представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества.
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_41a23d5ffdf4f9b2f1f0716a3ac0b3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Мишустин: в правительстве активно идет работа по подготовке бюджета