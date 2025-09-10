Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 10.09.2025
16:09 10.09.2025
Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы
Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно идет в правительстве", - сообщил Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что эта работа основана на поручениях президента, она идет в координации с Банком России, во взаимодействии с представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно идет в правительстве", - сообщил Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам.
Он уточнил, что эта работа основана на поручениях президента, она идет в координации с Банком России, во взаимодействии с представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества.
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
