Мишустин рассказал о подготовке бюджета на 2026-2028 годы

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работа по подготовке бюджета России на 2026-2028 годы активно идет в правительстве, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, прежде всего, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно идет в правительстве", - сообщил Мишустин в среду на совещании по экономическим вопросам. Он уточнил, что эта работа основана на поручениях президента, она идет в координации с Банком России, во взаимодействии с представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества.

