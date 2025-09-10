Мишустин заявил о замедлении инфляции благодаря принятым мерам
Мишустин: инфляция в России замедляется благодаря мерам по сдерживанию цен
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Инфляция в России замедляется благодаря мерам, принятым правительством и Центральным банком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Что касается инфляции, расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, принятых правительством и Банком России для сдерживания цен, позволило добиться постепенного замедления ее динамики", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Глава правительства отметил, что в конце августа ускорилось снижение стоимости плодов и овощей.
По оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 1 сентября замедлилась до 8,28 процента с 8,43 неделей ранее.
По словам премьера, некоторое охлаждение экономики было неизбежным и прогнозируемым. При этом ВВП сохранил положительную динамику: несмотря на возникающие вызовы, по итогам семи месяцев он вырос на 1,1 процента. Кроме того, уровень безработицы три месяца подряд находится на историческом минимуме в 2,2 процента.
Ключевыми задачами в формировании бюджета на Мишустин назвал возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и снижение инфляции. Правительство активно работает над этим в координации с Банком России вместе с представителями Федерального Собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообщества. При этом особое внимание премьер призвал уделить формированию дополнительных источников доходов.
Одной из ключевых задач на будущее он назвал повышение качества инвестиционного климата. Российский бизнес адаптируется к меняющимся условиям, ищет новые рынки сырья и сбыта и нуждается в новых партнерах, отметил премьер-министр.
