Миронов предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза наземным транспортом

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза наземным транспортом из-за границы товаров для личного пользования граждан до 1,6 тысячи евро, документ есть в распоряжении РИА Новости. "С учётом вышеизложенного, прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об увеличении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1 600 евро (150 тысяч рублей) для наземных перевозок и почтовых отправлений и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении. В документе отмечается, что действующее законодательство Евразийского экономического союза позволяет ввозить на территорию союза товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин при условии соблюдения стоимостных и весовых норм, установленных Евразийской экономической комиссией. "До 1 апреля прошлого года действовал временный повышенный порог, когда без пошлины можно было ввезти товары на сумму до 1 тысячи евро и массой до 31 килограмма. Потом для товаров, ввозимых наземным транспортом, лимит снизили до 500 евро и 25 килограммов, а для почтовой доставки – до 200 евро и 31 килограмма. При этом воздушным транспортом без уплаты пошлины для личного пользования можно ввозить товаров на сумму до 10 тысяч евро и весом не более 50 килограммов", – сказал парламентарий РИА Новости. По его мнению, нынешнее ограничение уже давно не соответствует реальной стоимости товаров массового потребления, так как цены на электронные устройства, бытовую технику и средства связи за последнее время сильно выросли. "Если стоимость товаров превышает текущий лимит, то гражданам приходится платить таможенную пошлину по ставке 15-30 процентов от его стоимости", - заключил он.

