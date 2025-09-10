https://ria.ru/20250910/migranty-2040808868.html

Срок для урегулирования правового статуса иностранцев в России истек - РИА Новости, 10.09.2025

россия

владимир путин

общество

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Срок, в который нелегальные иностранцы и лица без гражданства могли урегулировать свой правовой статус в России, истек, соответствующий президентский указ опубликован на портале правовой информации. Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о продлении нелегальным иностранцам и лицам без гражданства срока на урегулирование своего правового статуса или выезда из страны до 10 сентября. Предыдущий срок был установлен до 30 апреля. В миграционной службе МВД РФ отметили, что урегулировать правовое положение с 11 сентября 2025 года будет невозможно. С этой даты в отношении указанных иностранцев до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем. "Иностранные граждане, которые не урегулировали свой правовой статус, а также не продлили разрешенный срок пребывания на период более 90 дней (учитываются все поездки в Россию начиная с 1 января 2025 года), обязаны выехать из страны до 11 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Их вносят в реестр контролируемых лиц. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. Кроме того, контролируемое лицо должно приходить в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения ему предписания о явке, а также соблюдать запреты и ограничения, установленные федеральным законом. В случае неоднократного (два раза и более) неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

