Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке
12:14 10.09.2025 (обновлено: 16:12 10.09.2025)
Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД."Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", — говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что на дипломатической службе Марков с 2003 года, он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД.
"Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве добавили, что на дипломатической службе Марков с 2003 года, он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.
