https://ria.ru/20250910/mid-2040892461.html
Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке
Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке - РИА Новости, 10.09.2025
Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке
Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:14:00+03:00
2025-09-10T12:14:00+03:00
2025-09-10T16:12:00+03:00
россия
нью-йорк (город)
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040892731_0:198:853:678_1920x0_80_0_0_a4558d393396b10108922c0b3e1ae109.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД."Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", — говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что на дипломатической службе Марков с 2003 года, он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.
https://ria.ru/20250910/oshibka-2040773457.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040892731_0:118:853:758_1920x0_80_0_0_389f9d4423ccc1e59ba716aba7c5ce14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Нью-Йорк (город), В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке
МИД: Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке