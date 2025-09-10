https://ria.ru/20250910/mid-2040892461.html

Маркова назначили новым генконсулом России в Нью-Йорке

Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщили в российском МИД."Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Марков Алексей Геннадьевич назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке, США", — говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что на дипломатической службе Марков с 2003 года, он работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.

