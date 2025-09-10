https://ria.ru/20250910/mid-2040870077.html

МИД сделал заявление об эскалации на Ближнем Востоке

МИД сделал заявление об эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.09.2025

МИД сделал заявление об эскалации на Ближнем Востоке

МИД России после ударов Израиля по столице Катара Дохе призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от эскалации. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:52:00+03:00

2025-09-10T10:52:00+03:00

2025-09-10T10:56:00+03:00

в мире

россия

израиль

доха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России после ударов Израиля по столице Катара Дохе призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от эскалации."В связи с этим Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования ", - заявили в МИД РФ, комментируя удары Израиля по Дохе.В ведомстве добавили, что Москва подтверждает принципиальную позицию о необходимости прекращения огня в секторе Газа и урегулирования палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

https://ria.ru/20250624/katar-2025073013.html

россия

израиль

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, доха