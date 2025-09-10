Рейтинг@Mail.ru
МИД сделал заявление об эскалации на Ближнем Востоке
10:52 10.09.2025 (обновлено: 10:56 10.09.2025)
МИД сделал заявление об эскалации на Ближнем Востоке
МИД России после ударов Израиля по столице Катара Дохе призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от эскалации. РИА Новости, 10.09.2025
в мире
россия
израиль
доха
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России после ударов Израиля по столице Катара Дохе призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от эскалации."В связи с этим Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования ", - заявили в МИД РФ, комментируя удары Израиля по Дохе.В ведомстве добавили, что Москва подтверждает принципиальную позицию о необходимости прекращения огня в секторе Газа и урегулирования палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
в мире, россия, израиль, доха
В мире, Россия, Израиль, Доха
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. МИД России после ударов Израиля по столице Катара Дохе призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от эскалации.
"В связи с этим Москва в очередной раз призывает все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, способных привести к деградации ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и усложняющих нахождение его политического урегулирования ", - заявили в МИД РФ, комментируя удары Израиля по Дохе.
В ведомстве добавили, что Москва подтверждает принципиальную позицию о необходимости прекращения огня в секторе Газа и урегулирования палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар
МИД Катара вызвал иранского посла
24 июня, 12:59
 
