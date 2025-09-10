Рейтинг@Mail.ru
МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/mid-2040808500.html
МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом
МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом - РИА Новости, 10.09.2025
МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом
Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе является неприемлемым шагом, это нарушение суверенитета Катара, которое ставит... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:10:00+03:00
2025-09-10T00:10:00+03:00
в мире
израиль
доха
германия
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_180:367:1160:918_1920x0_80_0_0_f7375e0767491305c4ed8ed6cec9cab3.jpg
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе является неприемлемым шагом, это нарушение суверенитета Катара, которое ставит под угрозу освобождение израильских заложников, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Во вторник Израиль нанес удары по нескольким местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. "Нападение Израиля в Дохе не только нарушает территориальный суверенитет Катара, но и ставит под угрозу усилия всех нас по освобождению заложников. Этот удар неприемлем", - сказал он. Заявление министра приводится на сайте МИД Германии. По словам Вадефуля, он уже выразил в разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром свою обеспокоенность жизнью и безопасностью заложников, находящихся в руках ХАМАС, среди которых есть также и граждане Германии. "Катар играет решающую роль в усилиях по достижению перемирия и освобождению заложников. Своему катарскому коллеге (катарскому премьер-министру, ред.) шейху Мухаммеду (бен Абдеррахман Аль Тани, ред.) я выразил солидарность, благодарность и признательность за эти усилия", - подчеркнул дипломат. Вадефуль настоятельно призвал все стороны приложить максимальные усилия для достижения перемирия и освобождения заложников.
https://ria.ru/20250909/katar-2040800823.html
https://ria.ru/20250909/tramp-2040798488.html
израиль
доха
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713841_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b1209b07487030ebfceff84ae722f03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, доха, германия, хамас
В мире, Израиль, Доха, Германия, ХАМАС
МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом

Вадефуль заявил, что удар Израиля по Дохе нарушает суверенитет Катара

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе является неприемлемым шагом, это нарушение суверенитета Катара, которое ставит под угрозу освобождение израильских заложников, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Во вторник Израиль нанес удары по нескольким местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Катар оставляет за собой право на ответ Израилю за удар по Дохе
Вчера, 22:54
"Нападение Израиля в Дохе не только нарушает территориальный суверенитет Катара, но и ставит под угрозу усилия всех нас по освобождению заложников. Этот удар неприемлем", - сказал он. Заявление министра приводится на сайте МИД Германии.
По словам Вадефуля, он уже выразил в разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром свою обеспокоенность жизнью и безопасностью заложников, находящихся в руках ХАМАС, среди которых есть также и граждане Германии.
"Катар играет решающую роль в усилиях по достижению перемирия и освобождению заложников. Своему катарскому коллеге (катарскому премьер-министру, ред.) шейху Мухаммеду (бен Абдеррахман Аль Тани, ред.) я выразил солидарность, благодарность и признательность за эти усилия", - подчеркнул дипломат.
Вадефуль настоятельно призвал все стороны приложить максимальные усилия для достижения перемирия и освобождения заложников.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
Вчера, 22:33
 
В миреИзраильДохаГерманияХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала