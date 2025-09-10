https://ria.ru/20250910/mid-2040808500.html

МИД Германии назвал атаку Израиля на Доху неприемлемым шагом

БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Атака Израиля на резиденции членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе является неприемлемым шагом, это нарушение суверенитета Катара, которое ставит под угрозу освобождение израильских заложников, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Во вторник Израиль нанес удары по нескольким местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. "Нападение Израиля в Дохе не только нарушает территориальный суверенитет Катара, но и ставит под угрозу усилия всех нас по освобождению заложников. Этот удар неприемлем", - сказал он. Заявление министра приводится на сайте МИД Германии. По словам Вадефуля, он уже выразил в разговоре с израильским коллегой Гидеоном Сааром свою обеспокоенность жизнью и безопасностью заложников, находящихся в руках ХАМАС, среди которых есть также и граждане Германии. "Катар играет решающую роль в усилиях по достижению перемирия и освобождению заложников. Своему катарскому коллеге (катарскому премьер-министру, ред.) шейху Мухаммеду (бен Абдеррахман Аль Тани, ред.) я выразил солидарность, благодарность и признательность за эти усилия", - подчеркнул дипломат. Вадефуль настоятельно призвал все стороны приложить максимальные усилия для достижения перемирия и освобождения заложников.

