https://ria.ru/20250910/mchs-2040966394.html
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет - РИА Новости, 10.09.2025
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет
Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:50:00+03:00
2025-09-10T14:50:00+03:00
2025-09-10T14:52:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040958417_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b6c8cc9707c501d851b9073b35e47eef.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К ликвидации пожара в Подмосковье привлечён вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040941764.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040958417_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_17220e46fdf3f16b5af28abf41d66c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, московская область (подмосковье)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет
МЧС: вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на складе в Некрасовском