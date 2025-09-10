Рейтинг@Mail.ru
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет - РИА Новости, 10.09.2025
14:50 10.09.2025 (обновлено: 14:52 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/mchs-2040966394.html
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет
К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет
2025-09-10T14:50:00+03:00
2025-09-10T14:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040958417_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b6c8cc9707c501d851b9073b35e47eef.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К ликвидации пожара в Подмосковье привлечён вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250910/nekrasovskiy-2040941764.html
© Фото : Прокуратура Московской областиПожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Пожар на складе в поселке Некрасовский Московской области
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К ликвидации пожара в Подмосковье привлечён вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.
Вчера, 13:47
 
