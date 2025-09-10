https://ria.ru/20250910/mchs-2040966394.html

К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет

К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет - РИА Новости, 10.09.2025

К тушению пожара на складе в Некрасовском привлекли вертолет

Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли к тушению крупного пожара на складе в подмосковном Некрасовском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К ликвидации пожара в Подмосковье привлечён вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

