Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Канал правительства России в мессенджере MAX набрал более 30 тысяч подписчиков за сутки, передает корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Российский кабмин утром 9 сентября сообщил о запуске своего официального канала в MAX. Согласно статистике мессенджера, к 9.30 мск 10 сентября число подписчиков этого канала составило 33 397 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
россия
