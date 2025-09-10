Рейтинг@Mail.ru
Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/max--2040859480.html
Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков
Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков - РИА Новости, 10.09.2025
Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков
Канал правительства России в мессенджере MAX набрал более 30 тысяч подписчиков за сутки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:17:00+03:00
2025-09-10T10:17:00+03:00
технологии
россия
правительство рф
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Канал правительства России в мессенджере MAX набрал более 30 тысяч подписчиков за сутки, передает корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Российский кабмин утром 9 сентября сообщил о запуске своего официального канала в MAX. Согласно статистике мессенджера, к 9.30 мск 10 сентября число подписчиков этого канала составило 33 397 пользователей. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, правительство рф, мессенджер max
Технологии, Россия, Правительство РФ, Мессенджер Max
Канал правительства России в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков

Канал правительства РФ в MAX набрал более 30 тысяч подписчиков за сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Канал правительства России в мессенджере MAX набрал более 30 тысяч подписчиков за сутки, передает корреспондент РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
Российский кабмин утром 9 сентября сообщил о запуске своего официального канала в MAX.
Согласно статистике мессенджера, к 9.30 мск 10 сентября число подписчиков этого канала составило 33 397 пользователей.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MAX будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
 
ТехнологииРоссияПравительство РФМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала