МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую. "Я внесу один миллион долларов", - ответил Маск на пост, предлагающий сбор средств на муралы в "значимых местах" в США. В публикации глава компании по разработке ПО Intercom Эоган Маккабе выступил с соответствующим предложением и пообещал 500 тысяч долларов. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.

