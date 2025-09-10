Рейтинг@Mail.ru
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой - РИА Новости, 10.09.2025
10:56 10.09.2025
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой - РИА Новости, 10.09.2025
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T10:56:00+03:00
2025-09-10T10:56:00+03:00
в мире
сша
украина
илон маск
дональд трамп
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую. "Я внесу один миллион долларов", - ответил Маск на пост, предлагающий сбор средств на муралы в "значимых местах" в США. В публикации глава компании по разработке ПО Intercom Эоган Маккабе выступил с соответствующим предложением и пообещал 500 тысяч долларов. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
сша
украина
в мире, сша, украина, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск выделит миллион долларов на муралы с убитой украинской беженкой

Маск выделит миллион долларов на муралы с изображением убитой в США украинки

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что выделит один миллион долларов на муралы, изображающие убитую в Северной Каролине украинскую беженку Ирину Заруцкую.
"Я внесу один миллион долларов", - ответил Маск на пост, предлагающий сбор средств на муралы в "значимых местах" в США. В публикации глава компании по разработке ПО Intercom Эоган Маккабе выступил с соответствующим предложением и пообещал 500 тысяч долларов.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп призвал к безжалостным мерам после убийства украинской беженки в США
9 сентября, 19:18
 
В миреСШАУкраинаИлон МаскДональд Трамп
 
 
