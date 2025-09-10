Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения
Отец Илона Маска хочет изучать четвертое измерение ради космических перелетов
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил РИА Новости, что хочет заняться изучением "четвёртого измерения" как возможного пути к быстрым космическим перелётам.
"Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу", - пояснил Маск.
Он отметил, что на скорости света время перестаёт существовать, "поэтому нужно начинать исследования четвёртого измерения".
Маск добавил, что также необходимо создать частную компанию для изучения термоядерных реакций, которые питают Солнце.
