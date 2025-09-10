Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/mask-2040828810.html
Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения
Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения - РИА Новости, 10.09.2025
Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил РИА Новости, что хочет заняться изучением "четвёртого измерения" как возможного пути к... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T06:12:00+03:00
2025-09-10T06:12:00+03:00
эррол маск
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:231:3064:1954_1920x0_80_0_0_986c6be78eb2bfc92e7062c8d9ee9992.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил РИА Новости, что хочет заняться изучением "четвёртого измерения" как возможного пути к быстрым космическим перелётам. "Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу", - пояснил Маск. Он отметил, что на скорости света время перестаёт существовать, "поэтому нужно начинать исследования четвёртого измерения". Маск добавил, что также необходимо создать частную компанию для изучения термоядерных реакций, которые питают Солнце.
https://ria.ru/20250823/rakety-2037109035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022290289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8e0e3c5fec1fc3b2cef1c786489018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эррол маск, илон маск, в мире
Эррол Маск, Илон Маск, В мире
Отец Илона Маска хочет заняться изучением четвертого измерения

Отец Илона Маска хочет изучать четвертое измерение ради космических перелетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на "Форуме будущего 2050" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил РИА Новости, что хочет заняться изучением "четвёртого измерения" как возможного пути к быстрым космическим перелётам.
"Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу", - пояснил Маск.
Он отметил, что на скорости света время перестаёт существовать, "поэтому нужно начинать исследования четвёртого измерения".
Маск добавил, что также необходимо создать частную компанию для изучения термоядерных реакций, которые питают Солнце.
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Отец Маска похвалил качество российских ракет
23 августа, 05:15
 
Эррол МаскИлон МаскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала