Рейтинг@Mail.ru
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:41 10.09.2025 (обновлено: 19:46 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/mars-2041041856.html
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе - РИА Новости, 10.09.2025
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе
Ученые НАСА считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance, заявила руководитель научных программ... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:41:00+03:00
2025-09-10T19:46:00+03:00
наука
марс
наса
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011423521_0:223:800:673_1920x0_80_0_0_72c7a02f838add9c00a3b3930e0d8b85.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ученые НАСА считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance, заявила руководитель научных программ агентства Никола Фокс на пресс-конференции.Как сообщили в НАСА, Perseverance ранее обнаружил на Марсе камень с пятнами, похожими на леопардовые. &quot;Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью&quot;, — сказала Фокс.По ее словам, ученые агентства сразу поняли, что находка представляет научный интерес.
https://ria.ru/20250904/mars-2039751157.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011423521_0:148:800:748_1920x0_80_0_0_7d14ac2fffeadaefa3d92235d1b53cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марс, наса, в мире
Наука, Марс, НАСА, В мире
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе

Марсоход НАСА обнаружил признаки жизни на планете в древности

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ученые НАСА считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance, заявила руководитель научных программ агентства Никола Фокс на пресс-конференции.
Как сообщили в НАСА, Perseverance ранее обнаружил на Марсе камень с пятнами, похожими на леопардовые.
«

"Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью", — сказала Фокс.

По ее словам, ученые агентства сразу поняли, что находка представляет научный интерес.
Марс - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Китайские ученые выявили твердое ядро у Марса
4 сентября, 18:36
 
НаукаМарсНАСАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала