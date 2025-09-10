https://ria.ru/20250910/mars-2041041856.html
Ученые НАСА считают, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Ученые НАСА считают, что нашли следы древних форм жизни в образцах, обнаруженных американским марсоходом Perseverance, заявила руководитель научных программ агентства Никола Фокс на пресс-конференции.Как сообщили в НАСА, Perseverance ранее обнаружил на Марсе камень с пятнами, похожими на леопардовые. "Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью", — сказала Фокс.По ее словам, ученые агентства сразу поняли, что находка представляет научный интерес.
