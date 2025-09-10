https://ria.ru/20250910/makron-2041077028.html

Макрон заявил, что обсудил с Трампом конфликт на Украине

Макрон заявил, что обсудил с Трампом конфликт на Украине - РИА Новости, 10.09.2025

Макрон заявил, что обсудил с Трампом конфликт на Украине

2025-09-10

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора украинский конфликт, а также ситуацию на Ближнем Востоке. "Отличный телефонный разговор с президентом (США Дональдом Трампом – ред.). Мы обсудили последние события (в рамках украинского конфликта – ред.)… Мы также обменялись опасениями насчет ситуации на Ближнем Востоке, после израильских ударов в Катаре", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Макрон отметил, что считает критически важным сотрудничество Франции и США по этим двум направлениям для усилий по достижению мира. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

сша

франция

ближний восток

2025

Новости

