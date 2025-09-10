Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
21:00 10.09.2025 (обновлено: 21:57 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям - РИА Новости, 10.09.2025
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
Молодого лося, вышедшего во вторник к людям, спасли на востоке Москвы, его обследовали и перевезли в национальный парк "Лосиный Остров", где выпустили на волю,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T21:00:00+03:00
2025-09-10T21:57:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
россия
животные
дикие животные
лосиный остров (парк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041059359_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6cecaa97a36126be0479aba6690c99d.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодого лося, вышедшего во вторник к людям, спасли на востоке Москвы, его обследовали и перевезли в национальный парк "Лосиный Остров", где выпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. В зоосаде уточнили, что во вторник рано утром на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные обращения жителей Москвы о лосе, вышедшем к станции метро "Первомайская". "На место оперативно выехали специалисты отдела Спасения диких животных и ветеринарные врачи Московского зоопарка, глава управы района, округа и полиция, в процессе работы были привлечены АНО центр "Помощь". Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка "Лосиный Остров", — рассказали в пресс-службе. После проверки состояния здоровья и пробуждения самца лося выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Животное быстро вышло из состояния сна и начало есть листья с веток деревьев, значит, новое место жительства ему понравилось. "Скорее всего, лось вышел к людям из Измайловского парка, который является частью городской территории. Появление лосей на дороге в городе становится естественным явлением. Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны. &lt;…&gt; Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы", добавили специалисты зоопарка.
https://ria.ru/20250819/bober-2036251434.html
https://ria.ru/20250807/kotiki-2033930208.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасение лося в Москве
Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка "Лосиный остров". После проверки состояния здоровья самца выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Лось быстро вышел из состояния сна и начал есть листья с веток деревьев, что свидетельствует о том, что новое место жительства ему понравилось. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-10T21:00
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041059359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e355019628b7d9f9476e4a11c5a1d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московский зоопарк, россия, животные, дикие животные, лосиный остров (парк), московская область (подмосковье)
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк, Россия, Животные, Дикие животные, Лосиный остров (парк), Московская область (Подмосковье)
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям

Вышедшего к людям лося на востоке Москвы перевезли в парк Лосиный Остров

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодого лося, вышедшего во вторник к людям, спасли на востоке Москвы, его обследовали и перевезли в национальный парк "Лосиный Остров", где выпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
В зоосаде уточнили, что во вторник рано утром на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные обращения жителей Москвы о лосе, вышедшем к станции метро "Первомайская".
Бобра, которого спасли в Курортном районе Санкт-Петербурга, выпустили на волю после реабилитации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бобра, которого вызволили из бассейна в Петербурге, выпустили на волю
19 августа, 11:22
"На место оперативно выехали специалисты отдела Спасения диких животных и ветеринарные врачи Московского зоопарка, глава управы района, округа и полиция, в процессе работы были привлечены АНО центр "Помощь". Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка "Лосиный Остров", — рассказали в пресс-службе.
После проверки состояния здоровья и пробуждения самца лося выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Животное быстро вышло из состояния сна и начало есть листья с веток деревьев, значит, новое место жительства ему понравилось.
"Скорее всего, лось вышел к людям из Измайловского парка, который является частью городской территории. Появление лосей на дороге в городе становится естественным явлением. Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны. <…> Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы", добавили специалисты зоопарка.
Зоозащитники во время летней экспедиции на сахалинский остров Тюлений спасли от пластикового мусора более 80 северных морских котиков - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
На Сахалине спасли от пластикового мусора более 80 морских котиков
7 августа, 14:24
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМосковский зоопаркРоссияЖивотныеДикие животныеЛосиный остров (парк)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала