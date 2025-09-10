https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
2025-09-10T21:00:00+03:00
2025-09-10T21:00:00+03:00
2025-09-10T21:57:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
россия
животные
дикие животные
лосиный остров (парк)
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодого лося, вышедшего во вторник к людям, спасли на востоке Москвы, его обследовали и перевезли в национальный парк "Лосиный Остров", где выпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка. В зоосаде уточнили, что во вторник рано утром на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные обращения жителей Москвы о лосе, вышедшем к станции метро "Первомайская". "На место оперативно выехали специалисты отдела Спасения диких животных и ветеринарные врачи Московского зоопарка, глава управы района, округа и полиция, в процессе работы были привлечены АНО центр "Помощь". Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка "Лосиный Остров", — рассказали в пресс-службе. После проверки состояния здоровья и пробуждения самца лося выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Животное быстро вышло из состояния сна и начало есть листья с веток деревьев, значит, новое место жительства ему понравилось. "Скорее всего, лось вышел к людям из Измайловского парка, который является частью городской территории. Появление лосей на дороге в городе становится естественным явлением. Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны. <…> Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы", добавили специалисты зоопарка.
москва
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041059359_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e355019628b7d9f9476e4a11c5a1d3d.jpg
Спасение лося в Москве
Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка "Лосиный остров".
После проверки состояния здоровья самца выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Лось быстро вышел из состояния сна и начал есть листья с веток деревьев, что свидетельствует о том, что новое место жительства ему понравилось.
2025-09-10T21:00
true
PT1M05S
общество, москва, московский зоопарк, россия, животные, дикие животные, лосиный остров (парк), московская область (подмосковье)
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
