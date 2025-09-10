Рейтинг@Mail.ru
00:02 10.09.2025
В Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек
2025-09-10T00:02:00+03:00
2025-09-10T00:02:00+03:00
происшествия
ивановская область
кинешемский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-западная транспортная прокуратура
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Сегодня поступило сообщение о том, что на акватории реки Волга города Наволоки Кинешемского района произошел наезд маломерного судна (моторной лодки) на неэксплуатируемую пристань. Сотрудниками спасательной станции спасен один человек (мужчина в возрасте 38 лет). К сожалению, извлечено тело мужчины. Тело передано сотрудникам полиции", - сообщает ведомство. Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что около 20.00 вторника маломерное судно столкнулось с конструктивным элементом дамбы. По факту происшествия с катером организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
ивановская область
кинешемский район
происшествия, ивановская область, кинешемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ивановская область, Кинешемский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Западная транспортная прокуратура
РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"Сегодня поступило сообщение о том, что на акватории реки Волга города Наволоки Кинешемского района произошел наезд маломерного судна (моторной лодки) на неэксплуатируемую пристань. Сотрудниками спасательной станции спасен один человек (мужчина в возрасте 38 лет). К сожалению, извлечено тело мужчины. Тело передано сотрудникам полиции", - сообщает ведомство.
Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что около 20.00 вторника маломерное судно столкнулось с конструктивным элементом дамбы. По факту происшествия с катером организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток
7 сентября, 17:20
 
