https://ria.ru/20250910/lodka-2040807811.html

В Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек

В Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек - РИА Новости, 10.09.2025

В Ивановской области при столкновении лодки с пристанью погиб человек

Один человек погиб, еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T00:02:00+03:00

2025-09-10T00:02:00+03:00

2025-09-10T00:02:00+03:00

происшествия

ивановская область

кинешемский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556589_0:42:3077:1773_1920x0_80_0_0_fb95d698c09284454772af0b6e681be7.jpg

РЯЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один спасен в результате столкновения лодки с неэксплуатируемой пристанью в Ивановской области, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Сегодня поступило сообщение о том, что на акватории реки Волга города Наволоки Кинешемского района произошел наезд маломерного судна (моторной лодки) на неэксплуатируемую пристань. Сотрудниками спасательной станции спасен один человек (мужчина в возрасте 38 лет). К сожалению, извлечено тело мужчины. Тело передано сотрудникам полиции", - сообщает ведомство. Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале уточнила, что около 20.00 вторника маломерное судно столкнулось с конструктивным элементом дамбы. По факту происшествия с катером организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250907/perm-2040299159.html

ивановская область

кинешемский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ивановская область, кинешемский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-западная транспортная прокуратура