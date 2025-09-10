https://ria.ru/20250910/lavrov-2041063888.html

Лавров провел телефонный разговор с премьером Катара

Лавров провел телефонный разговор с премьером Катара - РИА Новости, 10.09.2025

Лавров провел телефонный разговор с премьером Катара

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, в ходе которого подтвердил... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани, в ходе которого подтвердил решительное осуждение с российской стороны израильской атаки по Катару."В ходе состоявшегося телефонного контакта министра иностранных дел РФ Сергей Лавров с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани глава российского внешнеполитического ведомства выразил солидарность с руководством и народом Катара в связи с израильским ударом 9 сентября по Дохе... С российской стороны подтверждено решительное осуждение этой агрессивной акции как грубого нарушения международного права, недопустимого посягательства на суверенитет и территориальную целостность дружественного Катара", - говорится в сообщении МИД РФ.Кроме того, с российской стороны была "высказана просьба передать искренние соболезнования родным и близким погибших катарских подданных, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".Также Россия и Катар условились продолжать действовать в тесной координации, в том числе и в контексте проведения по катарской инициативе 11 сентября срочного заседания СБ ООН в Нью-Йорке, куда вылетает глава МИД Катара.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

