В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
14:16 10.09.2025
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости назвал личным делом жены продюсера Александра Цекало Дарины Эрвин купальник с написанными на нем ипостасями Бога, добавив, что здравомыслящих верующих не волнуют чужие купальники. Ранее в сети появилось видео, где жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин предстала в бикини, на частях которого было написано "Отец", "Сын" и "Святой Дух" на английском языке. "Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное ее дело, каждый дурит, как хочет, в свободной стране. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы "должны" клюнуть, а мы на нее не клюем, просто игнорируем", – сказал Маркиш РИА Новости, комментируя ситуацию.
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало

Иеромонах Макарий назвал бикини с надписями про Бога личным делом жены Цекало

© Фото : @darina.ervinДарина Эрвин
Дарина Эрвин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : @darina.ervin
Дарина Эрвин
