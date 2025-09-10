https://ria.ru/20250910/kupalnik-2040955646.html

В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало

В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало - РИА Новости, 10.09.2025

В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:16:00+03:00

2025-09-10T14:16:00+03:00

2025-09-10T14:16:00+03:00

культура

александр цекало

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040955008_0:69:1000:632_1920x0_80_0_0_775d1fe335861cb0cf4b993961c6faf4.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости назвал личным делом жены продюсера Александра Цекало Дарины Эрвин купальник с написанными на нем ипостасями Бога, добавив, что здравомыслящих верующих не волнуют чужие купальники. Ранее в сети появилось видео, где жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин предстала в бикини, на частях которого было написано "Отец", "Сын" и "Святой Дух" на английском языке. "Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное ее дело, каждый дурит, как хочет, в свободной стране. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы "должны" клюнуть, а мы на нее не клюем, просто игнорируем", – сказал Маркиш РИА Новости, комментируя ситуацию.

https://ria.ru/20250828/zhena-2038099198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр цекало, русская православная церковь