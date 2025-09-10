https://ria.ru/20250910/kupalnik-2040955646.html
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало - РИА Новости, 10.09.2025
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:16:00+03:00
2025-09-10T14:16:00+03:00
2025-09-10T14:16:00+03:00
культура
александр цекало
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040955008_0:69:1000:632_1920x0_80_0_0_775d1fe335861cb0cf4b993961c6faf4.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости назвал личным делом жены продюсера Александра Цекало Дарины Эрвин купальник с написанными на нем ипостасями Бога, добавив, что здравомыслящих верующих не волнуют чужие купальники. Ранее в сети появилось видео, где жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин предстала в бикини, на частях которого было написано "Отец", "Сын" и "Святой Дух" на английском языке. "Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное ее дело, каждый дурит, как хочет, в свободной стране. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы "должны" клюнуть, а мы на нее не клюем, просто игнорируем", – сказал Маркиш РИА Новости, комментируя ситуацию.
https://ria.ru/20250828/zhena-2038099198.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040955008_0:0:1001:750_1920x0_80_0_0_69afb122f0bf055ecd4d5e1b9b48a6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цекало, русская православная церковь
Культура, Александр Цекало, Русская православная церковь
В РПЦ прокомментировали скандал с бикини жены Цекало
Иеромонах Макарий назвал бикини с надписями про Бога личным делом жены Цекало
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) в беседе с РИА Новости назвал личным делом жены продюсера Александра Цекало Дарины Эрвин купальник с написанными на нем ипостасями Бога, добавив, что здравомыслящих верующих не волнуют чужие купальники.
Ранее в сети появилось видео, где жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин предстала в бикини, на частях которого было написано "Отец", "Сын" и "Святой Дух" на английском языке.
"Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное ее дело, каждый дурит, как хочет, в свободной стране. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы "должны" клюнуть, а мы на нее не клюем, просто игнорируем", – сказал Маркиш РИА Новости, комментируя ситуацию.